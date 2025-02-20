Макрон підтримав Зеленського: Він був обраний на вільних виборах, чого не можна сказати про Путіна

Президент Франції Емманюєль Макрон підтримав президента України Володимира Зеленського на тлі звинувачень з боку президента США Дональда Трампа, і наголосив на його легітимності.

"Український президент був обраний на вільних виборах, чого не можна сказати про Володимира Путіна, який протягом тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами", - заявив Макрон під час відповіді на запитання користувачів соцмережі, який транслювався телерадіокомпанією BFM, додавши, що "президент Зеленський є легітимним".

Він відзначив неможливість проведення виборів в Україні під час війни. "Ви думаєте, що він може організувати президентські або парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де він мобілізував кілька мільйонів інших на фронт... і де ціла смуга його території була завойована Росією?", - сказав Макрон.

При цьому голова Французької держави повідомив, що планує візит до Вашингтона наступного тижня, де має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Білий дім підтверджує його приїзд наступного понеділка.

"Я скажу йому: в глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твоя торгова марка… Я знаю Дональда Трампа, 4 роки ми були на чолі (держав – ІФ-У), людина, яку я поважаю, яка поважає мене", - сказав Макрон.