Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти РФ та Білорусі

Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС щодо РФ та Білорусі з огляду на підготовку до мирних переговорів між США і РФ, повідомив спікер уряду Угорщини Золтан Ковач с посиланням на міністра закордонних справ Петера Сіярто, який зараз перебуває у Вашингтоні.

"Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок — є час до 10 березня", - сказав Сіярто.

Він розкритикував Брюссель за поспішне прийняття рішень і звинуватив ЄС у перешкоджанні начебто мирним зусиллям.

Сіярто також зазначив, що Єврокомісія не виконала обіцянку включити Угорщину в переговори про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну. "Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій", - сказав він.

Угорщина також виступає проти запропонованого ЄС пакету допомоги Україні у розмірі EUR20 млрд. "Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни", – заявив Сійярто.

Як повідомлялося, у середу посли країн-членів Європейського союзу узгодили 16-ий пакет санкцій для РФ, який буде остаточно ухвалено у понеділок на Раді ЄС з питань закордонних справ.