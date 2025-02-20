Події

19:58 20.02.2025

Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

2 хв читати
Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з спеціальним представником президента США Кітом Келлогом заявив про готовність "працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів" для України та Сполучених штатів Америки.

"Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн", - написав Шмигаль у телеграм у четвер за підсумками зустрічі з Келлогом, яку український прем'єр назвав конструктивною.

За словами Шмигаля, під час зустрічі він поінформував Келлога про щоденний спротив російській агресії. "Розповів про ситуацію в економіці. Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України. Економіка працює на воєнних рейках", - розповів Шмигаль про основні меседжі зустрічі.

Також прем'єр розповів про щоденний російський терор проти українців, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини. "Підкреслив, що Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоб будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України", - наголосив Шмигаль.

"Україна сміливо і рішуче стримує російську військову агресію на нашій суверенній території, і ми вдячні США та всім американцям за підтримку в цій розв'язаній росією війні. Місія пана Келлога — допомогти встановити справедливий і тривалий мир. У цьому він має повну підтримку з боку українського Уряду", - наголосив Шмигаль.

"Ми розраховуємо на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру", - додав український прем‘єр.

 

Теги: #шмигаль #зустріч #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 24.02.2025
Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

20:11 24.02.2025
Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

19:53 24.02.2025
Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

19:51 24.02.2025
Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

18:56 24.02.2025
Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

11:21 24.02.2025
Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

18:44 23.02.2025
Зустріч з Трампом буде, але не можу сказати коли, закінчити війну без України неможливо - Зеленський

Зустріч з Трампом буде, але не можу сказати коли, закінчити війну без України неможливо - Зеленський

14:37 23.02.2025
На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

02:16 23.02.2025
Дуда вважає, що економічна присутність США в Україні є гарантією її безпеки

Дуда вважає, що економічна присутність США в Україні є гарантією її безпеки

01:00 23.02.2025
Дуда на зустрічі з Трампом: мене турбує безпека Польщі

Дуда на зустрічі з Трампом: мене турбує безпека Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

Київ вітає ухвалення резолюції ГА ООН "Просування всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА