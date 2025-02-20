Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з спеціальним представником президента США Кітом Келлогом заявив про готовність "працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів" для України та Сполучених штатів Америки.

"Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн", - написав Шмигаль у телеграм у четвер за підсумками зустрічі з Келлогом, яку український прем'єр назвав конструктивною.

За словами Шмигаля, під час зустрічі він поінформував Келлога про щоденний спротив російській агресії. "Розповів про ситуацію в економіці. Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки, а кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України. Економіка працює на воєнних рейках", - розповів Шмигаль про основні меседжі зустрічі.

Також прем'єр розповів про щоденний російський терор проти українців, атаки на об'єкти енергетики та інші злочини. "Підкреслив, що Україна як ніхто прагне миру. Але це має бути справедливий мир із надійними гарантіями безпеки та притягненням агресора до відповідальності. Важливо, щоб будь-які перемовини про мир в Україні відбувалися за участі України", - наголосив Шмигаль.

"Україна сміливо і рішуче стримує російську військову агресію на нашій суверенній території, і ми вдячні США та всім американцям за підтримку в цій розв'язаній росією війні. Місія пана Келлога — допомогти встановити справедливий і тривалий мир. У цьому він має повну підтримку з боку українського Уряду", - наголосив Шмигаль.

"Ми розраховуємо на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру", - додав український прем‘єр.