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19:01 20.02.2025

ЗАЕС залишається на єдиній лінії електропередачі вже понад тиждень – МАГАТЕ

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ЗАЕС залишається на єдиній лінії електропередачі вже понад тиждень – МАГАТЕ

Українська Запорізька АЕС 6 ГВт вже більше тижня перебуває на єдиній зовнішній лінії електропередач 750кВ після того, як друга, резервна, лінія 330кВ була пошкоджена, і це вкотре підкреслює надзвичайно крихку ситуацію з ядерною безпекою, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"ЗАЕС все ще потребує надійного зовнішнього електропостачання для цілей охолодження, навіть незважаючи на те, що її шість реакторів зупинені вже більше двох років. Вразливість зовнішньої енергетичної ситуації залишається серйозним джерелом занепокоєння щодо ядерної безпеки", – сказав Гроссі, слова якого наводяться у повідомленні МАГАТЕ на сайті у четвер.

Вказується, що команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує збирати додаткову інформацію щодо стану її резервного електропостачання.

Крім того, зазначається, що команда агентства, яка базується на ЗАЕС, почула вибух поблизу станції 12 лютого, що збіглося з непідтвердженими повідомленнями про атаку безпілотника приблизно за 300 метрів від майданчика, а протягом останнього тижня продовжувала чути інші щоденні вибухи на різних відстанях від ЗАЕС.

"Повідомлень про пошкодження на майданчику не надходило", – йдеться у повідомленні.

МАГАТЕ також зазначає, що продовжує домовлятися з українською та російською сторонами про наступну ротацію його команд після того, як минулого тижня вона була відкладена "через інтенсивну військову діяльність у цьому районі" (РФ наполягає на тому, щоб команда МАГАТЕ заїхала на ЗАЕС з боку окупованої території – ЕР).

Водночас МАГАТЕ повідомило, що його команда має необмежений доступ для вивчення наслідків удару беспілотника по Новому безпечному конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, проводить регулярні обходи та вимірювання радіації для незалежного моніторингу ситуації.

"Вимірювання, проведені командою, продовжують показувати нормальні значення потужності дози гамма-випромінювання поблизу НБК", – зазначається у повідомленні.

Щодо інших АЕС України вказується, що групи МАГАТЕ, які базуються на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС, протягом останнього тижня продовжували отримувати інформацію про часті повітряні атаки та присутність безпілотників у районах навколо цих станцій.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики України, 11 лютого внаслідок ворожих обстрілів вчергове було знеструмлено одну з двох ліній електроживлення тимчасово окупованої ЗАЕС.

Від початку російської окупації 4 березня 2022 року ЗАЕС через втрату всіх ліній електроживлення (а вона отримує е/е з ОЕС України) неодноразово переживала повні блекаути і один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки, відмова яких може спричинити аварійну ситуацію.

ЗАЕС після окупації не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.

За інформацією МАГАТЕ, до війни ЗАЕС мала 10 ліній електропередач – шість на 750 кВ і чотири на 330 кВ.

Теги: #магате #заес

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