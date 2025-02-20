Генштаб ЗСУ: В Курській області з початку доби зафіксовано 14 боїв, ЗСУ відбивають три атаки

Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 у Курській області зафіксовано 14 бойових зіткнень, наразі ЗСУ відбивають три, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 14 боєзіткнень", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм у четвер.

Повідомляється, що з початку доби ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 201 артилерійський обстріл, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначають, що протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Попівка, Пономаренки, Фотовиж Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Тимофіївка, Леміщине Харківської області, до того ж завдав авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Клинова-Новоселівка на Харківщині.