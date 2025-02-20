Події

12:54 20.02.2025

За закупку бійцям небезпечних для здоров’я продуктів судитимуть заступника командира в/ч

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За закупку бійцям небезпечних для здоров’я продуктів судитимуть заступника командира в/ч

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Кіровоградської області, який закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн.

"Заступник командира військової частини, відповідальний за забезпечення харчового резерву, уклав угоду з приватним підприємцем на постачання 300 тонн м’ясних консервів. Однак посадовець не перевірив якість продукції, яка не відповідала визначеним нормам, та планував відправити її бійцям", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Завдяки превентивній роботі ДБР, яке здійснює постійний моніторинг забезпечення військовослужбовців, вдалося запобігти можливому масовому отруєнню бійців. "Після отримання оперативної інформації були проведені лабораторні дослідження, які засвідчили, що консерви не відповідають вимогам ДСТУ та є небезпечними для споживання", - зазначається в повідомленні.

Наразі заступник командира відсторонений від посади та обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Теги: #дбр #продукти_харчування #військові

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