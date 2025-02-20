Окупанти знов атакували обʼєкт ДТЕК в Одеській області вночі

Російські окупанти атакували обʼєкт енергохолдингу ДТЕК в Одеській області в ніч на четвер.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК. Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", - повідомляється в телеграм-каналі енергохолдингу в четвер вранці.

Про який об'єкт йдеться і де саме він розташований не уточнюється. Також не повідомляється про наслідки обстрілу.

Як повідомлялося, внаслідок атаки енергетичного об'єкту в Одеській області позаминулої ночі, у середу, без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі.