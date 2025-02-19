Інтерфакс-Україна
Події
21:45 19.02.2025

Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС та Канади: Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі

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Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС та Канади: Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС, які не були присутніми на першій, повідомив, що зусилля ЄС щодо миру будуть продовжуватися на принципі залучення України та поваги її права, а мир має бути надійним і тривалим.

«Я щойно мав ще одну довгу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка та єдина. Бажаємо міцного і міцного миру в Україні. Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом», - написав він у середу по завершенню зустрічі з лідерами, яка пройшла, переважно, у форматі відеоконференції.

Макрон запевнив, що лідери ЄС «поділяють мету, яка також є метою президента Дональда Трампа, щоб покласти край загарбницькій війні, яку Росія вела майже три роки».

«Наші зусилля щодо миру продовжуватимуться відповідно до таких принципів у наших власних інтересах: Україну потрібно завжди залучати та поважати її права. Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними та надійними гарантіями. Необхідно враховувати європейські проблеми безпеки», - зазначив президент Франції.

Макрон наголосив, що лідери ЄС переконані в необхідності збільшення видатків і можливостей у сфері оборони та безпеки для Європи та кожної з наших країн. «Рішення будуть прийняті в найближчі дні та тижні», - запевнив він.

Свій допис Макрон підкріпив фото, де за столом сидить він сам разом з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, виконувачем обов’язки президента Румунії Іліє Боложаном, а на стіні висить великий екран, де у форматі відеоконференції видно лідерів 16 країн, включно з Канадою.

 

Теги: #принципи #безпека #макрон

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