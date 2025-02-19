Західні чиновники розкрили свій план щодо сил "заспокоєння" для України - ЗМІ

Менше 30 тисяч військових під керівництвом Європи розмістять у ключових містах, портах і критично важливих об'єктах інфраструктури по всій Україні, але без присутності на сході країни.

Такі заходи передбачаються планом створення «гарантійної» місії для підтримки України, що розкрили західні чиновники, повідомила редакторка The Times Лариса Браун.

"Західні чиновники розкрили свій план щодо сил «заспокоєння» для України", - написала вона у соціальній мережі Х у середу.

За її даними, план включає наступне: "Розгортання менш ніж 30 000 військовослужбовців під проводом європейських країн у ключових містах, портах і на критично важливих об'єктах національної інфраструктури по всій Україні. Їх не буде на сході".

Передбачається технічний моніторинг кордону, в тому числі розвідка, спостереження і розвідувальні літаки, збір розвідувальної інформації, супутники в космосі і безпілотники для забезпечення «повної картини того, що відбувається». А також захист повітряного простору і відновлення комерційних польотів та можливість «відстежувати і збивати ці атаки». Підтримкою будуть американські літаки, що базуються в Румунії і Польщі і готові відповісти в разі потреби. Плюс більші сухопутні сили на східному кордоні, готові до передислокації

Планується захист повітряного простору, відновлення комерційних польотів і здатність відстежувати та нівелювати повітряні атаки.