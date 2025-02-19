Інтерфакс-Україна
Події
20:54 19.02.2025

Екссоратники Трампа Болтон та Пенс: Висловлювання Трампа щодо Зеленського та України – найганебніші, які коли-небудь робив президент США

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Екссоратники Трампа Болтон та Пенс: Висловлювання Трампа щодо Зеленського та України – найганебніші, які коли-небудь робив президент США

Колишні члени команди президента США Дональда Трампа за часів його першої каденції у Білому домі – ексвіцепрезидент Майк Пенс та ексрадник з питань національної безпеки Джон Болтон розкритикували висловлювання Трампа на адресу України та її президента Володимира Зеленського.

Відповідні дописи вони зробили на своїх сторінках у соцмережі Х.

Так, Пенс, коментуючи слова Трампа, що Україна розпочала цю війну, написав: «Пане президенте, не Україна «починала» цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Дорога до миру має бути побудована на правді».

Під цим дописом екс-віце-президент США розмістив фото з веб сайту Foxnews з новиною від 24 лютого 2022 під заголовком: «Росія вторглася в Україну під час найбільшої європейської атаки з часів Другої світової війни». Як відомо, Foxnews є улюбленим телеканалом Трампа.

У свою чергу Болтон назвав «ганебними зауваженнями» Трампа на адресу Зеленського, коли американський президент назвав українського «диктатором». «Характеристики Трампа щодо Зеленського та України є одними з найганебніших зауважень, які коли-небудь робив президент США. Наша підтримка України ніколи не була благодійністю, наш спосіб життя вдома залежить від нашої сили за кордоном», - написав ексрадник президента.

 

 

Теги: #позиція #політики #сша

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