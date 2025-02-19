Інтерфакс-Україна
Події
17:59 19.02.2025

Папа римський перебуває в доброму гуморі - прем'єр Італії про відвідини понтифіка в клініці

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Папа римський перебуває в доброму гуморі - прем'єр Італії про відвідини понтифіка в клініці

Голова ради міністрів Італії Джорджа Мелоні відвідала Папу Франциска, який проходить лікування від пневмонії в римській клініці "Агостіно Джемеллі", повідомляє в середу Associated Press.

"Ми весь час жартували. Він не розгубив його знаменитого почуття гумору", - наводить слова прем'єр-міністерки канцелярія глави уряду.

Візит Мелоні став першим підтвердженим візитом представника італійської влади з моменту госпіталізації понтифіка минулої п'ятниці. До цього до Папи римського допускали тільки медичний персонал і його секретарів.

Раніше повідомлялося, що в січні Папа римський захворів на бронхіт. Його госпіталізували в клініку "Агостіно Джемеллі" в Римі 14 лютого, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгена і лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Папі Франциску 88 років.

Теги: #мелоні #папа_римський

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