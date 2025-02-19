Японія передала Херсону 5 пасажирських автобусів

Японія передала громаді Херсону п'ять низькопідлогових пасажирських автобусів, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко у середу.

"Японський народ продовжує підтримувати нашу громаду. Цього разу ми отримали 5 низькопідлогових пасажирських автобусів. Вони поповнять парк КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс", - написав він у телеграм.

Мрочко зазначив, що ця допомога – продовження реалізації програми міжнародної технічної допомоги за програмою екстреного відновлення відповідно до Грантової угоди між JICA та Урядом України.

Очільник МВА подякував японським друзям за підтримку.