Обмеження е/е для промспоживачів у четвер триватимуть з 5:00 до 21:00

НЕК "Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу в цілому 16 годин: з 5 до 21 години, що на шість годин більше, ніж було анонсовано на середу.

"Завтра, 20 лютого, буде застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Як повідомлялося, у середу промспоживачів мали обмежувати з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

Вона зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.