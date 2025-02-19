Волонтери УЧХ працювали на місці атаки РФ по Одесі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі працювали на місці масованої російської атаки дронами по Одесі.

“Цієї ночі волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювали на місці масованого удару по Одесі. Волонтери надали трьом постраждалим першу допомогу та десятьом — першу психологічну допомогу”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

На локації, що постраждала від російської атаки, працював мобільний теплопункт Українського Червоного Хреста, де місцеві мешканці мали можливість зігрітися, зарядити телефони, випити теплий чай та каву.

Крім цього УЧХ сьогодні роздаватиме мешканцям будівельні матеріали для тимчасового відновлення пошкоджених через ворожу атаку вікон.

Як повідомлялось, РФ в ніч на середу здійснила масований удар по Одесі, внаслідок цього постраждало четверо цивільних, серед яких одна дитина. Ушкодження отримали ряд шкіл, дитсадків та понад 500 будинків, суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. В місті відсутнє світло, вода та опалення в більшості будинків.