Спроба окупантів просунутись на покровському напрямку зазнала невдачі – ОСУВ "Хортиця"

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Спроба російських окупантів захопити оборонні укріплення української армії на покровському напрямку зазнала невдачі, повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Захисники бригади імені Анни Київської впевнено тримають позиції на сході України. Щодня – окопи, артилерія, штурми. Бійці працюють як єдиний механізм, злагоджено: прикривають, евакуюють, утримують рубежі", - відзначається в повідомленні в телеграм-каналі.