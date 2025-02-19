Інтерфакс-Україна
Події
15:27 19.02.2025

Спроба окупантів просунутись на покровському напрямку зазнала невдачі – ОСУВ "Хортиця"

1 хв читати
Спроба окупантів просунутись на покровському напрямку зазнала невдачі – ОСУВ "Хортиця"
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Спроба російських окупантів захопити оборонні укріплення української армії на покровському напрямку зазнала невдачі, повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Захисники бригади імені Анни Київської впевнено тримають позиції на сході України. Щодня – окопи, артилерія, штурми. Бійці працюють як єдиний механізм, злагоджено: прикривають, евакуюють, утримують рубежі", - відзначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Теги: #хортиця #покровський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:19 24.05.2025
ОСУВ "Хортиця": на одному із ключових напрямків знищено ворожий ракетний комплекс "Бук-М3"

ОСУВ "Хортиця": на одному із ключових напрямків знищено ворожий ракетний комплекс "Бук-М3"

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

18:37 25.04.2025
На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"

На сході України з січня РФ втратила вже понад 800 танків - речник ОСУВ "Хортиця"

16:20 22.04.2025
На Краматорському напрямку українські воїни спалили ворожу інженерну техніку, піхоту та склади з боєприпасами

На Краматорському напрямку українські воїни спалили ворожу інженерну техніку, піхоту та склади з боєприпасами

01:42 20.04.2025
Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ

Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": проводимо оборонну операцію, реагуємо на атаки РФ

16:38 17.04.2025
Бійці "Червоної Калини" відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку: більше 240 окупантів знищено

Бійці "Червоної Калини" відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку: більше 240 окупантів знищено

15:17 17.04.2025
Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку

Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку

18:26 13.04.2025
Українські зброярі створили новий гранатомет

Українські зброярі створили новий гранатомет

09:45 06.04.2025
На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок

На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок

16:40 30.03.2025
На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

ВАЖЛИВЕ

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

ОСТАННЄ

Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

"Нафтова піраміда": правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які ошукали громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві

Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

США отримали перелік умов для мирної угоди від України, очікують від РФ — Келлог

Зеленський підписав укази про відзначення нагородами військовослужбовців, рятувальників і поліцейських

Поліція затримала причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

Мінкульт оскаржив рішення суду щодо передачі столичного костелу св.Миколая регілійній громаді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА