Інтерфакс-Україна
Події
13:34 19.02.2025

Президент Євроради розпочав консультації з лідерами ЄС щодо підтримки та гарантій безпеки Україні

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Президент Євроради розпочав консультації з лідерами ЄС щодо підтримки та гарантій безпеки Україні
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочав інтенсивні консультації з лідерами ЄС щодо підтримки України та гарантій безпеки. Наразі планів щодо позачергового засідання Європейської ради немає.

Про це журналістам у середу в Брюсселі повідомив високопосадовий чиновник ЄС. «Президент Кошта зараз розпочав систематичний і структурований процес консультацій з лідерами на основі питань, зосереджених навколо двох тем: підтримка України ЄС та гарантії безпеки. На основі цих консультацій буде прийнято рішення щодо подальших кроків», - сказав він.

За словами високопосадовця, на даний момент немає планів щодо проведення позачергового засідання Європейської ради. «Хоча організація позачергової Ради не виключена, метою має бути досягнення результатів», - наголосив співрозмовник журналістів.

Теги: #кошта #гарантії_безпеки #консультації

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