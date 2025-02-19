Президент Євроради розпочав консультації з лідерами ЄС щодо підтримки та гарантій безпеки Україні

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочав інтенсивні консультації з лідерами ЄС щодо підтримки України та гарантій безпеки. Наразі планів щодо позачергового засідання Європейської ради немає.

Про це журналістам у середу в Брюсселі повідомив високопосадовий чиновник ЄС. «Президент Кошта зараз розпочав систематичний і структурований процес консультацій з лідерами на основі питань, зосереджених навколо двох тем: підтримка України ЄС та гарантії безпеки. На основі цих консультацій буде прийнято рішення щодо подальших кроків», - сказав він.

За словами високопосадовця, на даний момент немає планів щодо проведення позачергового засідання Європейської ради. «Хоча організація позачергової Ради не виключена, метою має бути досягнення результатів», - наголосив співрозмовник журналістів.