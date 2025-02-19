Інтерфакс-Україна
Події
13:27 19.02.2025

Україні не вистачає ракет для ППО, вона хотіла б отримати ліцензію на ракети для "Петріотів" – Зеленський

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Україні не вистачає ракет для ППО, вона хотіла б отримати ліцензію на ракети для "Петріотів" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нестачу ракет для систем протиповітряної оборони і заявив про бажання отримати ліцензію на власне виробництво ракет для американських систем "Петріот".

"Для нас навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні (військовий контингент США – ІФ-У), але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста. Я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Петріот. Все, ми вичерпали, я це розумію", - розповів Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.

"У нас немає ракет для систем ППО. Я думаю, що це неправильно. Це, власне, ті речі, які змушують нервувати всіх", - додав він.

За його словами, він говорив про це з представниками США в контексті того, що вони можуть надати Україні з точки зору гарантії безпеки. "Ви не хочете надсилати військ, ви не хочете НАТО. Чи ми можемо отримати достатньо систем Петріот?... Це така тривала розмова, занадто тривала", - констатував Зеленський.

Теги: #ппо #ракети

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