Україні не вистачає ракет для ППО, вона хотіла б отримати ліцензію на ракети для "Петріотів" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нестачу ракет для систем протиповітряної оборони і заявив про бажання отримати ліцензію на власне виробництво ракет для американських систем "Петріот".

"Для нас навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні (військовий контингент США – ІФ-У), але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста. Я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Петріот. Все, ми вичерпали, я це розумію", - розповів Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.

"У нас немає ракет для систем ППО. Я думаю, що це неправильно. Це, власне, ті речі, які змушують нервувати всіх", - додав він.

За його словами, він говорив про це з представниками США в контексті того, що вони можуть надати Україні з точки зору гарантії безпеки. "Ви не хочете надсилати військ, ви не хочете НАТО. Чи ми можемо отримати достатньо систем Петріот?... Це така тривала розмова, занадто тривала", - констатував Зеленський.