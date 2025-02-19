Акція "Stop the Evil" відбудеться в низці країн до третьої річниці вторгнення рф в Україну

З 20 лютого по 3 березня в низці країн світу відбудеться акція “Stop the Evil/Зупинимо зло” у зв’язку з третьою річницею повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як повідомила цифрова платформа українців, що діють за кордоном, Strichka, ця акція має об'єднати українців та їхніх союзників у десятках країн світу, щоб країни-партнери посилили підтримку України. Вже більш як 30 організацій українців з понад 20 країн підтвердили участь в акції.

Ключови меседж події – «Якщо Україна не вистоїть – впаде Європа».

В межах акції відбудуться: масові мітинги у різних країнах світу; інформаційна кампанія в соціальних мережах; низка онлайн та офлайн активностей; спеціальні завдання у застосунку Strichka – квести – з винагородами для учасників тощо, зазначили в Strichka.

«Більше 30 громадських організацій українців у США, Естонії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Фінляндії, Польщі, Великій Британії, Швеції та інших країнах вже підтвердили свою участь в акції», - йдеться в повідомленні.

Організатори пояснили, як долучитися до акції “Stop the Evil/Зупинимо зло”:

Виходьте на мітинги у вашому місті – кожен голос має значення.

Залучайте іноземців – світ має знати правду про війну в Україні.

Підтримайте українську армію фінансово – кожен донат наближає перемогу. Для цього команда Strichka підготувала квест “Донат”, який оновлюватиметься щотижня.

Розповсюджуйте інформацію про акцію в соцмережах, виконуйте квести на Strichka та діліться їхніми результатами!

Strichka – координаційна платформа та цифрова спільнота, місія якої – об’єднати активних небайдужих українців, що діють за кордоном і готові відстоювати інтереси України. Проєкт стартував у травні 2024 року. Сьогодні Strichka об’єднує понад 6 тисяч активних українців з понад 70 країн і за 9 місяців виступила ініціатором або партнером низки глобальних акцій українців. В листопаді 2024 року в ході акції Unbroken for 1000 days Strichka скоординувала 23 українських спільнот з 14 країн світу.