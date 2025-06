Нападника відпустили: платформа Strichka засуджує інцидент в італійському Ріміні

В координаційній платформі українців за кордоном Strichka рішуче засуджують акт агресії, який стався на площі Тре Мартірі в італійському місті Ріміні 7 червня.

Як повідомили в Strichka, невідомий чоловік напав на волонтерів місцевого осередку організації People for Ukraine, які збирали підписи під петицією за пришвидшений вступ України до Євросоюзу.

За словами Дмитра Щукіна, президента People for Ukraine та Національної мережі асоціацій NAU – Network Associazioni per Ucraina, під час проведення акції перехожий зірвав і кинув на землю прапори України і ЄС, супроводжуючи свої дії образами. Представники People for Ukraine негайно викликали поліцію, яка втрутилася у ситуацію.

"Усе сталося дуже швидко, тому, на жаль, не змогли все задокументувати. Я стояв трохи далі та говорив з людьми стосовно петиції, а цей чоловік заїхав до нашого стенду, почав зривати прапори України та ЄС, кинув велосипед однієї людини й розбив його. Я згодом зупинив того чоловіка, поліція їхала десь 20 хвилин (хоча ми були в самому центрі міста)", – розповів Щукін.

Нападник неадекватно поводився, ображав і обзивав українців. Поліція взяла його паспортні дані і відпустила.

Попри інцидент, організатори наголошують, що це лише мотивує їх працювати ще наполегливіше.

"Наша ініціатива зі збору підписів за пришвидшене прийняття України в ЄС задля спільної оборони Європи охопила вже понад 10 країн. Поки що це перша спроба нападу на представників організацій-співініціаторів петиції. Росія та її агресивна пропаганда – причина подібних нападів. Ми будемо реагувати на кожний інцидент подібного роду, використовуючи всі законні методи", – заявив співзасновник Strichka Дмитро Шоломко.

Кампанію "Стоїмо Разом / Stand Together" зі збору підписів під петицією до Європарламенту ініційовано Strichka за підтримки провідних українських громадських організацій у Європі, зокрема People for Ukraine в Італії. Вона має на меті зібрати 1 мільйон підписів на підтримку петиції по всій Європі.