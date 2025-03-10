Глобальна акція "Зупинимо зло" від Strichka об'єднала українців з понад 40 країн навколо підтримки України

Глобальна акція "Stop the Evil/Зупинимо зло", ініційована платформою Strichka, завершилася, об’єднавши українців та їхніх союзників по всьому світу. Завдяки зусиллям 42 громадських організацій та груп активістів, ця ініціатива стала потужним проявом солідарності та боротьби за свободу України і всього демократичного світу.

Протягом двох тижнів акції, яка тривала з 20 лютого до 3 березня 2025 року, заходи відбулися у 40 містах 19 країн світу. Українські активісти вийшли на марші, мітинги, демонстрації та культурні події, щоб нагадати світові: війна в Україні – це боротьба за майбутнє всієї Європи. Учасники донесли ключовий меседж: "Якщо Україна не вистоїть – впаде Європа".

Масштабний внесок українських громад за кордоном

Акція стала можливою завдяки величезному внеску українських громадських організацій, які діють за кордоном. Саме їхня згуртованість та ініціативність забезпечили організацію десятків заходів, які привернули увагу міжнародної спільноти до необхідності посилення допомоги Україні.

Наталія Перова, очільниця німецької організації vilni_de_ua, зазначила: "Для нас було надзвичайно важливо показати єдність усіх учасників акції – військових, волонтерів, українців за кордоном. Ця єдність – наш головний сигнал світові: ми не здаємося і закликаємо до рішучих дій проти агресора."

Лілія Кетлер, засновниця Спілки українських ветеранів у Німеччині, наголосила: "Це не лише війна за території, це боротьба за всю Європу. Ми вдячні команді Strichka за те, що вони допомагають нам об’єднувати зусилля і доносити правду до світу."

Дар'я Сергієнко з французької ГО COLO UA підкреслила: "Ця акція – шанс достукатися до світу. Війна в Україні – це не лише наша боротьба, це битва за демократію, за свободу і проти диктатури. Європа має діяти швидко і рішуче, адже зло розуміє лише силу."

В результаті акції:

Квести та інші інтерактивні активності виконали учасники спільноти Strichka у 43 країнах. Це майже всі країни Європи, США, Канада, Перу, Аргентина, Таїланд тощо.

Мітинги, демонстрації та марші організацій-партнерів Strichka відбулися у 40 містах 19 країн, зібравши тисячі учасників.

Завдяки зусиллям активістів-учасників акції понад 200 000 людей в країнах Європи та США отримали сигнал про необхідність згуртуватися навколо підтримки України.

Голос українців у світі

Українські громади в Іспанії, Німеччині, Фінляндії, Італії, Франції, Австрії, Румунії та інших країнах організували численні заходи, які стали потужними проявами солідарності.

У Гамбурзі понад 7 тисяч людей взяли участь у масштабному мітингу, організованому vilni_de_ua та Спілкою українських ветеранів у Німеччині.

У Тампере (Фінляндія) демонстранти запалили свічки пам’яті за жертвами російської агресії, а серед спікерів були місцеві депутати та представники духовенства.

У Барселоні та Анконі українці провели марші пам’яті, тримаючи плакати з хронологією злочинів росії.

У Нансі (Франція) організували виставку, що нагадує про наслідки російської агресії для Європи.

Команда Strichka: про єдність і важливість дій

Команда Strichka висловила вдячність усім учасникам акції та наголосила на значущості таких ініціатив для боротьби України за свободу.

"Акція "Stop the Evil" довела, що об’єднані зусилля українців за кордоном мають величезний вплив на формування міжнародної підтримки. Такі ініціативи не лише привертають увагу до війни в Україні, але й зміцнюють позиції нашої держави на міжнародній арені. Ми побачили неймовірну згуртованість українських громад за кордоном. Навіть у найвіддаленіших куточках світу люди організували потужні заходи, які стали частиною глобального руху. Ця єдність – наш найбільший ресурс у боротьбі проти агресора. Дякуємо кожному, хто долучився до акції. Разом ми сильніші, і разом ми зможемо зупинити зло," – зазначили в команді Strichka.

Strichka закликає продовжувати підтримувати Україну, адже кожен голос і кожна дія наближають Перемогу.