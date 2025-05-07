Strichka розпочинає кампанію на підтримку петиції щодо прийняття України до ЄС

Координаційна платформа Strichka огосила про старт кампанії "Стоїмо разом / Stand together" зі збору підписів під петицією до Європарламенту із закликом про невідкладне прийняття України до ЄС, повідомили організатори проєкту у вівторок.

"Ми, керуючись статтею 2 Договору про ЄС щодо спільних цінностей Союзу свободи, демократії та поваги до верховенства права, звертаємося з проханням терміново ухвалити рішення щодо прискорення інтеграції України до ЄС. Цей крок – єдина реалістична відповідь на російську агресію, яка триває вже понад 3 роки та яка загрожує не лише Україні, а й кожному європейцю", – йдеться у тексті петиції.

Автори закликають: запустити прискорену процедуру вступу України до ЄС і скоротити бюрократичні перепони; передбачити у бюджеті ЄС фінансування на інтеграцію України, її економічне відновлення, військово-технічну співпрацю та реформи; розробити дорожню карту розширення ЄС на 2030 рік із чіткими індикаторами і кроками.

Метою кампанії є збір 1 млн підписів.

"Особливо важливими є підписи громадян та резидентів країн ЄС, оскільки саме їхні голоси мають найбільшу вагу при розгляді петиції Європарламентом", - наголосили організатори і попросили українців поширювати інформацію про петицію серед знайомих.

Strichka - координаційна платформа та цифрова спільнота, місія якої – об’єднати активних небайдужих українців, що діють за кордоном і готові відстоювати інтереси України. Проєкт стартував у травні 2024 року. Сьогодні Strichka об’єднує майже 10 тис. активних українців з понад 70 країн.