Стефанчук: Україні потрібні кулі, а не виборчі бюлетені

Вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану, сьогодні Україні потрібні кулі, а не виборчі бюлетені, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Україна не відмовляється від демократії. Але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. Це пряма норма українського закону. Вигадувати “демократію” під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у кремлі. Ukraine needs bullets, not ballots (Україні потрібні кулі, а не бюлетені - ІФ-У)”, - написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За словами спікера парламенту, коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися: це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України.

Стефанчук наголосив, що вибори в Україні відбудуться і пройдуть за законами України, і це будуть демократичні вибори.

“рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати. Ми не копіюватимемо їхні практики, де “переможець” відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів”, - відзначив Стефанчук.

Він наголосив, що Росія ніколи не була за мир – вона завжди прикривала агресію псевдо-миротворчістю.

“Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через “переговори”, які мають лише закріпити досягнуте силою”, - вважає голова Верховної Ради.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах і сьогодні очолює боротьбу за свободу, незалежність і життя Українців.