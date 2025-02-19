Інтерфакс-Україна
Події
10:45 19.02.2025

Росія вночі атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області – ДТЕК

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Внаслідок нічної атаки у середу енергетичного об'єкту в Одеській області без світла залишилась частина домівок в Одесі та Одеському районі.

"На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин - перезаживила їх з резервних ліній там, де це було можливо", – повідомила група "ДТЕК" у Телеграм-каналі в середу.

Як зазначили у компанії, енергетики розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки, щойно отримають дозвіл від рятувальників,. Пріоритет — відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів.

"Ремонтні роботи будуть тривати цілодобово, поки в кожну оселю одеситів та мешканців області не повернеться світло", - наголосили в "ДТЕК".

Як повідомлялося з посиланням на президента України Володимира Зеленського, внаслідок удару РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області щонайменше 160 тисяч одеситів зранку в середу залишалися без тепла та електропостачання, зокрема 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень. За його словами, удар було завдано саме по цивільних енергетичних об’єктах.

Теги: #дтек #удар #одеська_область #енергообєкти

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