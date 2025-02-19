Інтерфакс-Україна
Події
10:12 19.02.2025

В Одесі 160 тисяч жителів без тепла та електропостачання після удару РФ – Зеленський

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В Одесі 160 тисяч жителів без тепла та електропостачання після удару РФ – Зеленський
Фото: ДСНС Одещини

Російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі одразу після заяв російських представників на переговорах з США в Ер-Ріяді про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі", - написав Зеленський в Телеграм у середу вранці.

За його словами, зараз щонайменше 160 тисяч одеситів лишаються без тепла та електропостачання. "Без опалення й світла залишилися 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень. Працюють ремонтні бригади, усі комунальні служби задіяні", - повідомив президент.

За його словами, удар було завдано "саме по цивільних енергетичних об’єктах, проти яких російська армія вже майже три роки не шкодує ані ракет, ані ударних дронів". "Маємо пам’ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки Одеси в ніч на 19 лютого постраждало четверо цивільних, серед яких одна дитина, а також ряд шкіл, дитсадків та понад 500 будинків.

Теги: #теплопостачання #одеса #атака

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