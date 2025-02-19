В додаток до санкцій необхідні додаткові ресурси обмеження ВПК РФ і контролю над озброєнням - Єрмак

Санкції є одним із ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше, написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм у середу.

«Вважаю, що санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше. Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського ВПК і контролю над озброєннями росії», - йдеться у коментарі.

«Новини про те, що буде 16-й пакет санкцій проти РФ, - це добре. Знаю, що низка наших пропозицій враховані. Потрібно готувати 17-й», - написав Єрмак.