Посли ЄС узгодили 16-й пакет санкцій для РФ, який буде ухвалено Радою ЄС 24 лютого

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Посли країн-членів Європейського союзу узгодили 16-й пакет санкцій для Росії, який буде остаточно ухвалено у понеділок, 24 лютого, на Раді ЄС з питань закордонних справ.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» у середу в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат. «Щойно COREPER (Комітет постійних представників – ІФ-У) ухвалив 16-й пакет санкцій. Він буде прийнятий міністрами в понеділок на Раді з питань закордонних справ, у день 3-ї річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну», - сказав він.

При цьому дипломат зауважив, що це рішення – «чіткий сигнал з боку ЄС: наша лінія залишається незмінною». «Ми продовжуємо підтримувати Україну і продовжуємо застосовувати санкції проти російського агресора, тому що це правильно, захищаючи міжнародні правила та порядок та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України», - наголосив він.