Інтерфакс-Україна
Події
10:29 19.02.2025

Посли ЄС узгодили 16-й пакет санкцій для РФ, який буде ухвалено Радою ЄС 24 лютого

1 хв читати
Посли ЄС узгодили 16-й пакет санкцій для РФ, який буде ухвалено Радою ЄС 24 лютого
Фото: elements.envato.com

Посли країн-членів Європейського союзу узгодили 16-й пакет санкцій для Росії, який буде остаточно ухвалено у понеділок, 24 лютого, на Раді ЄС з питань закордонних справ.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» у середу в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат. «Щойно COREPER (Комітет постійних представників – ІФ-У) ухвалив 16-й пакет санкцій. Він буде прийнятий міністрами в понеділок на Раді з питань закордонних справ, у день 3-ї річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну», - сказав він.

При цьому дипломат зауважив, що це рішення – «чіткий сигнал з боку ЄС: наша лінія залишається незмінною». «Ми продовжуємо підтримувати Україну і продовжуємо застосовувати санкції проти російського агресора, тому що це правильно, захищаючи міжнародні правила та порядок та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України», - наголосив він.

Теги: #єс #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 27.05.2025
США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

01:41 27.05.2025
У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

16:59 26.05.2025
В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

02:17 26.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

23:34 25.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

20:13 25.05.2025
Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

14:46 24.05.2025
ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

05:20 24.05.2025
У результаті міжнародної операції ліквідовано масштабну російську кіберзлочинну мережу - ЗМІ

У результаті міжнародної операції ліквідовано масштабну російську кіберзлочинну мережу - ЗМІ

03:51 24.05.2025
Мерц підтримав санкції ЄС щодо "Північного потоку", аби заблокувати можливе відновлення газопостачання з РФ — ЗМІ

Мерц підтримав санкції ЄС щодо "Північного потоку", аби заблокувати можливе відновлення газопостачання з РФ — ЗМІ

23:58 23.05.2025
Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, атакованому ворожими БпЛА

Викрито злочинну групу, яка допомагала військовим скоїти СЗЧ і виїхати за кордон

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

Гуманітарний комітет Ради планує найближчим часом провести засідання для аналізу ситуації в Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА