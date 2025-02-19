Трамп хоче звільнити всіх прокурорів "часів Байдена"

Президент США Дональд Трамп заявив про намір звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства свого попередника Джозефа Байдена.

"Я дав вказівку звільнити всіх прокурорів США, які залишилися "епохи Байдена". Ми повинні негайно "очистити будинок" і відновити довіру. Золотий вік Америки повинен мати справедливу систему правосуддя - вона починається сьогодні!" - написав він у своїй соцмережі.

За його словами, впродовж останніх чотирьох років Міністерство юстиції було політизовано як ніколи.