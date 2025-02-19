Каллас після розмови з Рубіо: давайте не йти в пастки РФ

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що розмовляла з державним секретарем США Марком Рубіо та закликала не "йти в пастки РФ".

"Разом із європейськими міністрами закордонних справ я спілкувалася з секретарем Рубіо після його переговорів в Ер-Ріяді. Росія намагатиметься нас розділити. Давайте не йти в їхні пастки", - написала Каллас в Х.

Вона зазначила, що працюючи разом зі США, Європа може досягти справедливого та тривалого миру на умовах України.