До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Одесі - Кіпер

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки дронами Одеси зросла до чотирьох, серед яких одна дитина, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості", - написав він у телеграмі.

Кіпер зазначив, що також через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

А в Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Відкриті пункти незламності.

Як повідомлялося, РФ в ніч на середу здійснила масований удар по Одесі, внаслідок цього в місті відсутнє світло, вода та опалення в більшості будинків. Постраждали акож більше десятків шкіл, дитсадків та понад 500 будинків, повідомив мер міста Генадій Труханов.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8646