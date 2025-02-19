Інтерфакс-Україна
Події
08:15 19.02.2025

До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Одесі - Кіпер

1 хв читати
До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Одесі - Кіпер

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки дронами Одеси зросла до чотирьох, серед яких одна дитина, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості", - написав він у телеграмі.

Кіпер зазначив, що також через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

А в Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Відкриті пункти незламності.

Як повідомлялося, РФ в ніч на середу здійснила масований удар по Одесі, внаслідок цього в місті відсутнє світло, вода та опалення в більшості будинків. Постраждали акож більше десятків шкіл, дитсадків та понад 500 будинків, повідомив мер міста Генадій Труханов.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8646

Теги: #постраждалі #одеса #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 27.05.2025
У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

06:29 26.05.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

01:19 26.05.2025
Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА - Синєгубов

Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА - Синєгубов

19:23 25.05.2025
Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

15:07 25.05.2025
Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

10:53 25.05.2025
У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

10:29 25.05.2025
Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

06:26 25.05.2025
Один загиблий та двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки Миколаєва - ДСНС

Один загиблий та двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки Миколаєва - ДСНС

03:05 25.05.2025
До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

ОСТАННЄ

Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

Гуманітарний комітет Ради планує найближчим часом провести засідання для аналізу ситуації в Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Гуманітарний комітет Ради порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки в Києві

Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Гуманітарна група за підтримки США розпочала операції в Газі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА