Інтерфакс-Україна
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07:47 19.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 147 од. техніки - Генштаб

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Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 147 од. техніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, 19 танків, 23 бронемашини, 72 артсистеми, 175 БПЛА, а також 150 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 862390 (+1300) осіб, танків ‒ 10120 (+19) од, бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23) од, артилерійських систем – 23347 (+72) од, РСЗВ – 1288 (+3) од, засоби ППО ‒ 1072 (+4) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175), крилаті ракети ‒ 3064 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146) од, спеціальна техніка ‒ 3752 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EfcbSMoDggxifrXMDV7S3YtwRMAc3eVLcF884txd61SXwdH68MKFmZ9a8U9Drir6l

Теги: #генштаб #втрати #рф

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