Інтерфакс-Україна
Події
06:51 19.02.2025

Макрон: Франція не відправлятиме в Україну сухопутні війська для участі у війні

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Макрон: Франція не відправлятиме в Україну сухопутні війська для участі у війні

Президент Еммануель Макрон заявив, що Париж наразі не готується відправляти свої сухопутні війська в Україну, але зазначив, що Франція розглядає можливість відправки військових експертів або обмеженого контингенту за межі зони конфлікту аби продемонструвати солідарність, передає французька газета Le Figaro.

"Сьогодні Франція не готується відправляти воюючі сухопутні війська на лінію фронту (в Україну – ІФ-У). Серед рішень для надання гарантій безпеки Україні можливим є відправлення експертів або навіть військ в обмеженій кількості, за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність", – сказав Макрон.

Президент Франції заявив, що його країна підтримує переозброєння Збройних сил України, що має стати частиною довгострокової стратегії безпеки.

Французький лідер також згадав про можливість "в рамках переговорів прийняти рішення про проведення під мандатом ООН миротворчої операції, яка б проходила вздовж лінії фронту".

Теги: #експерти #війська #франція #україна

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