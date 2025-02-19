Держсекретар США Рубіо назвав "важливим кроком" американо-російські перемовини по встановленню миру

Державний секретар США Марко Рубіо назвав "важливим кроком" американо-російські перемовини в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого, по встановленню миру.

"Сьогодні зроблено важливий крок вперед для встановлення міцного миру між Росією та Україною. Ми використовуємо нашу глобальну силу, щоб об’єднати країни. Сполучені Штати хочуть миру. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися", - написав він у Х в ніч на середу.

Він подякував Саудівській Аравії та наслідному принцу Мухаммеду бін Салману за прийом.

Як повідомлялось, американське та російське зовнішньополітичні відомства опублікували релізи за підсумками зустрічі делегацій у Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, присвяченій, згідно з версією США, "відновленню двосторонніх відносин", згідно з російською версією, – "інтенсифікації контактів з міжнародної проблематики та двосторонньому порядку денному".

У вівторок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, що тривав понад чотири години.

З американської сторони у зустрічі брали участь Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Вальц та спеціальний посланник Стів Віткофф, з російської - міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Президент України Володимир Зеленський скасував офіційний візит в Ер-Ріяд, про який було оголошено раніше, в зв'язку з ситуацією навколо російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого, та переніс його на 10 березня.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1891984874627559554