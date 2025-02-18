Уже є перші пропозиції щодо відновлення руху транспорту під час тривог - КМВА

Уже є перші офіційні та конкретні пропозиції щодо відновлення руху транспорту під час тривог, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Вже маємо перші офіційні та конкретні позиції від правоохоронних структур столиці, зокрема пропозиції оптимізації порядку дій для водіїв громадського транспорту та пасажирів. Безпековий аспект враховано належним чином - це головне", - написав він у телеграмі.

За його словами, це означає, що рішення точно буде переглянуто.

Ткаченко зазначив, що напрацювання алгоритмів дій під час повітряної тривоги проводяться разом з правоохоронцями, військовими, та працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці.

До речі, ще одне. Ми спільно з правоохоронцями, військовими, ДСНС продовжуємо напрацьовувати алгоритми дій під час повітряної тривоги — з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/815