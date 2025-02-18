Макрон: мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусії
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, щомир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусії, тому міжнародна спільнота має мобілізуватися.
"Я щойно розмовляв з президентом Лулою (президент Бразилії Луїс Інасіу Лулу да Сілву – ІФ-У). Ми разом віримо, що мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусій, які об’єднають Росію та Україну за одним столом", - написав він у Х ввечері вівторка.
За його словами, мир можливий, і міжнародна спільнота повинна мобілізуватись.
"Ми також працюватимемо над тим, щоб COP у Белені був успішним, і ми разом маємо кілька ініціатив на користь клімату, біорізноманіття, океанів, демократії, а також економічного та сільськогосподарського розвитку", - наголосив президент Франції.
Президент Лула наступного червня прибуде з державним візитом до Франції, додав Макрон.
Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1891928828496445924