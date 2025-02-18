Інтерфакс-Україна
Події
21:25 18.02.2025

Макрон: мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусії

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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, щомир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусії, тому міжнародна спільнота має мобілізуватися.

"Я щойно розмовляв з президентом Лулою (президент Бразилії Луїс Інасіу Лулу да Сілву – ІФ-У). Ми разом віримо, що мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусій, які об’єднають Росію та Україну за одним столом", - написав він у Х ввечері вівторка.

За його словами, мир можливий, і міжнародна спільнота повинна мобілізуватись.

"Ми також працюватимемо над тим, щоб COP у Белені був успішним, і ми разом маємо кілька ініціатив на користь клімату, біорізноманіття, океанів, демократії, а також економічного та сільськогосподарського розвитку", - наголосив президент Франції.

Президент Лула наступного червня прибуде з державним візитом до Франції, додав Макрон.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1891928828496445924

Теги: #дискусія #мир #макрон

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