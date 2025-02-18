Умєров в ОАЕ: обговорили повернення українських військовополонених

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) відбувся діалог щодо повернення українських військовополонених.

"У складі делегації разом із президентом України здійснив візит до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Вдячні нашим партнерам з ОАЕ за підтримку та допомогу в цьому важливому процесі", - написав він у фейсбуці.

Глава Міноборони підкреслив, що під час візиту обговорили питання повернення українських полонених захисників.

Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0gJHw2VuP1f7uXbLSCjNGQFMHwoKLEBdS6dPLkfuuBgUmJ7ARgxYGJ2YisTMH5aXUl