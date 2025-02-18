Інтерфакс-Україна
Події
19:24 18.02.2025

Франція 19 лютого скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі

1 хв читати
Франція 19 лютого скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі

Франція скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі, вона запланована на 19 лютого, повідомляє агентство Reuters.

"Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу, але цього разу запросила європейські країни, які не були присутні раніше (17 лютого – ІФ-У), і союзника НАТО Канаду", - пише видання з посилання на дипломатичні джерела у вівторок.

Зазначається, що два дипломатичних джерела повідомили, що серед запрошених країн були Норвегія, Канада, три країни Балтії (Литва, Естонія та Латвія), Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Агентство повідомляє, що зустріч запланована на 19 лютого та на ній будуть присутніми , зокрема, представники країн НАТО, яких не було на першій зустрічі в понеділок, 17 лютого.

Деякі країни можуть брати участь у відеоформаті, повідомили двоє дипломатів.

 

Теги: #франція #безпека #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 26.05.2025
Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

01:55 23.05.2025
Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

20:06 22.05.2025
Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

23:11 20.05.2025
Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

21:50 19.05.2025
Засновник Telegram заявив, що головною метою зовнішньої розвідки Франції була геополітика: Румунія, Молдова, Україна

Засновник Telegram заявив, що головною метою зовнішньої розвідки Франції була геополітика: Румунія, Молдова, Україна

05:46 19.05.2025
Франція відкинула звинувачення засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії

Франція відкинула звинувачення засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії

20:20 18.05.2025
Президентка Єврокомісії обговорила з Венсом припинення вогню в Україні

Президентка Єврокомісії обговорила з Венсом припинення вогню в Україні

17:07 18.05.2025
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

06:14 18.05.2025
Рішуча підтримка України — сьогодні, завтра і кожен день — прем’єр Канади Карні після зустрічі із Зеленським

Рішуча підтримка України — сьогодні, завтра і кожен день — прем’єр Канади Карні після зустрічі із Зеленським

05:16 18.05.2025
Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

ВАЖЛИВЕ

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

ОСТАННЄ

Глава Міноборони Нідерландів назвав "незворотнім" майбутнє членство України в НАТО

Передання Нідерландами всіх літаків F-16 є вирішальним кроком у зміцненні ППО України - Сибіга

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

Угода про припинення вогню в Секторі Гази готова, ХАМАС потрібно прийняти її - Віткофф

Україна вважає незаконними спроби венесуельського режиму провести фейкові вибори в регіоні Ессекібо - МЗС

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Німеччина може ініціювати припинення фінансування Словаччини з боку ЄС

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА