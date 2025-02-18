Франція 19 лютого скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі

Франція скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі, вона запланована на 19 лютого, повідомляє агентство Reuters.

"Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу, але цього разу запросила європейські країни, які не були присутні раніше (17 лютого – ІФ-У), і союзника НАТО Канаду", - пише видання з посилання на дипломатичні джерела у вівторок.

Зазначається, що два дипломатичних джерела повідомили, що серед запрошених країн були Норвегія, Канада, три країни Балтії (Литва, Естонія та Латвія), Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Агентство повідомляє, що зустріч запланована на 19 лютого та на ній будуть присутніми , зокрема, представники країн НАТО, яких не було на першій зустрічі в понеділок, 17 лютого.

Деякі країни можуть брати участь у відеоформаті, повідомили двоє дипломатів.