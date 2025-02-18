Обмеження е/е для промспоживачів у середу будуть на 4 години довшими – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у середу застосовуватиме обмеження потужності для промисловості та бізнесу в цілому 10 годин – зранку і ввечері.

"Завтра, 19 лютого, буде застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Як повідомлялося, у вівторок промспоживачі обмежувалися з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

Компанія зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.