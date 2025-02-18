Інтерфакс-Україна
Події
18:04 18.02.2025

Обмеження е/е для промспоживачів у середу будуть на 4 години довшими – "Укренерго"

1 хв читати
Обмеження е/е для промспоживачів у середу будуть на 4 години довшими – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у середу застосовуватиме обмеження потужності для промисловості та бізнесу в цілому 10 годин – зранку і ввечері.

"Завтра, 19 лютого, буде застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Як повідомлялося, у вівторок промспоживачі обмежувалися з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

Компанія зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

Теги: #укренерго #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 23.05.2025
Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

17:38 23.05.2025
Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

13:56 23.05.2025
"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

17:33 22.05.2025
Є певне затягування з призначенням СЕО "Укренерго" через додаткову оцінку кандидатів – глава київського офісу ЕС

Є певне затягування з призначенням СЕО "Укренерго" через додаткову оцінку кандидатів – глава київського офісу ЕС

11:02 21.05.2025
Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

19:03 20.05.2025
ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

18:42 19.05.2025
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

17:45 16.05.2025
У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

15:22 15.05.2025
Діючий тариф на е/е для населення забезпечує "Енергоатому" 49 млрд грн на рік додаткових залишків прибутку й амортизації

Діючий тариф на е/е для населення забезпечує "Енергоатому" 49 млрд грн на рік додаткових залишків прибутку й амортизації

19:01 13.05.2025
Ціни е/е для промисловості в першій декаді травня збільшилися проти квітня на 20% – ексміністерка енергетики

Ціни е/е для промисловості в першій декаді травня збільшилися проти квітня на 20% – ексміністерка енергетики

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

ОСТАННЄ

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

З Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16

НКЦПФР погодила зміну структуру власності управителя ФФБ столичних ЖК "Еврика" та "Патріотика"

Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА