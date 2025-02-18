Інтерфакс-Україна
Події
13:31 18.02.2025

У Херсоні через атаки окупантів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без енергопостачання лишилось 2,5 тис. мешканців

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У Херсоні через атаки окупантів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без енергопостачання лишилось 2,5 тис. мешканців

Внаслідок обстрілів армії РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що без енергопостачання залишаються 2,5 тис споживачів одного з районів Херсона, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок учорашнього російського удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що без світла залишилися 2,5 тис споживачів одного з мікрорайонів Херсона", - сказав він в ефірі телемарафону.

За інформацією голови ОВА, найближчим часом буде знайдено рішення, яке дозволить повернути електропостачання в оселі містян.

Також Прокудін повідомив, що кількість постраждалих у Херсонський області від атак агресора за добу, що минула, зросла до дев'яти осіб.

Раніше повідомлялось, що восьмеро цивільних зазнали поранень внаслідок ворожих ударів по Херсонській області впродовж доби. За його інформацією під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 31 населений пункт області та місто Херсон.

 

Теги: #обстріли #херсон #енергетика #енергопостачання

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