Інтерфакс-Україна
Події
13:16 18.02.2025

СБУ затримала у Хмельницькому "крота" ФСБ

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Служба безпеки України затримала у Хмельницькому 37-річного мобілізованого до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.

"Під прицілом" ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та об’єкти Укрзалізниці. Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, "кріт" використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей. Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для фсб. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Служба безпеки своєчасно викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

"За даними кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу "Вконтакте". Для комунікації з фсб зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері", - зазначається в повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #сбу #агент_рф

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