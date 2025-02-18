Буданов: Участь КНДР у російсько-українській війні може мати наслідки для безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

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Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме тривалі наслідки для безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - сказав він в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun.

За його словами, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4 тис. тисяч військових убитими та важкопораненими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Заступник голови військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький додав, що зараз близько 1 тис. північнокорейських військовослужбовців проходять навчання з новою військовою технікою.

"Ця війна мобілізувала всі військові можливості залучених країн. Лише три держави — Україна, росія та Північна Корея — набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. Майбутня північнокорейська армія буде кардинально відрізнятися від минулої", — підкреслив Буданов.

Він також акцентував, що держави-агресори РФ та КНДР поглиблюють військову співпрацю в сфері технологій, науки та промисловості. Як приклад, він описав зміни, яких зазнала північнокорейська ракета KN-23. "Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1 500 метрів, але російські фахівці внесли технічні модифікації. Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою" — зауважив керівник української спецслужби, додавши, що ця ракетна зброя загрожує для безпеки Південної Кореї та Японії.

Буданов висловив сподівання, що співпраця Києва та Сеула поглибиться, адже і Україна, і Південна Корея протистоять одному й тому самому ворогу — Північній Кореї.