Лісовий обурився інцидентом з насмішкою над ТЦК в учнівській виставі у київській школі, директорка вибачилася

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий обурився інцидентом з насмішкою над військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) в учнівській виставі у київській школі, директорка вибачилася і заявили, що імпровізована сценка не була частиною сценарію заходу.

"Відео, на якому учні київської школи (№309 – ІФ-У) розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни. Зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву", - написав Лісовий в Facebook.

Він підкреслив, що має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних, і ухвалені відповідні рішення.

"Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну", - додав міністр.

Така реакція Лісового пов'язана з опублікованим в соціальних мережах відео, на якому зображена пародійна учнівська сценка, у якій військовослужбовця територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) збивають з ніг

Пізніше, директор київської школи №309 у Facebook повідомила, що сценка учнів, яка викликала резонанс, була імпровізаційна і не погоджувалася зі сценарієм заходу.

"Ця ситуація є неприпустимою, особливо в умовах , коли наша країна вже 11 років протистоїть російській агресії, а завдяки воїнам Збройних сил України ми маємо можливість навчати дітей у відносно мирному середовищі. Як керівниця закладу, я несу персональну відповідальність за організацію освітнього процесу та виховну роботу , тому щиро прошу вибачення у всіх, кого ця ситуація зачепила або образила. Особливо - у наших військовослужбовців, які щодня ризикують життям заради нашої свободи, та їхніх родин, для яких ця сценка стала болючим і неприпустимим сигналом", - додала вона.

З її слів, у школі уже провели службове розслідування, зібрали пояснення від усіх причетних і проінформували відповідні органи.

Зокрема, проведене розслідування засвідчило, що: імпровізована сценка не була частиною сценарію заходу; педагогічний контроль за виступами під час заходу виявився недостатнім; учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту.

"Водночас ми розуміємо, що недостатньо просто виявити причину. Ситуація засвідчила необхідність глибокої системної роботи з інформаційною гігієною учнів та педагогів, адже, на жаль, у сучасному інформаційному просторі нерідко просуваються токсичні наративи, які знецінюють роль нашої армії та інституцій держави", - заявила директор.

В свою чергу у поліції Києва заявили, що ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави.

Зокрема, співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції поспілкувалися із адміністрацією навчального закладу, а також учнями, а також управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія.

"За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку", - йдеться в повідомлені.