Територіальні претензії та наративи про нелегітимність української влади свідчать про небажання брати добросовісну участь в переговорах – ISW

Кремль повторив свої вимоги передати Росії додаткові території на сході та півдні, даючи зрозуміти, що не бажає сам йти на територіальні поступки в будь-яких майбутніх мирних переговорах, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 17 лютого.

ISW наводить виступ постпреда РФ при ООН Небензі на засіданні Радбезу із закликом до України відмовитися від приблизно 30 відсотків загальної території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі не окуповані Росією.

Також аналітики відзначили повернення Кремля до інформаційної операції з делегітимізації влади в Україні в очах Заходу, що має очевидний зв'язок з двосторонньою зустріччю Росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії

"Очевидне небажання Кремля йти на територіальні поступки, брати на себе зобов'язання дотримуватися будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною або залучати до цих переговорів європейських лідерів ставить під сумнів нібито готовність Путіна брати участь у добросовісних переговорах, які могли б привести до довгострокового миру в Україні та Європі в цілому", - підсумовують аналітики ISW.