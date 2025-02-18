Інтерфакс-Україна
Події
08:14 18.02.2025

Впродовж доби зафіксовано 139 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 139 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

“ За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ, залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню”, - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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