Інтерфакс-Україна
Події
22:47 17.02.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 325 одиниць живої сили - Генштаб

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Окупанти втратили 325 військовослужбовців і 19 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

“Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 325 окупантів, з них 163 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, сім БпЛА, важку вогнеметну систему “ТОС-2” та дві одиниці автомобільної техніки, також пошкодили два автомобілі, мотоцикл, дві антени управління БпЛА та три артилерійські системи”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21077

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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