Інтерфакс-Україна
Події
21:34 17.02.2025

Працівник ТЦК зазнав нападу у Львівській області, його поранено

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На працівника Львівського районного ТЦК та СП в понеділок, 17 лютого, було вчинено напад у місті Жовква Львівської області.

"Близько 11:30, військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом", - повідомляє прес-служба Львівського ОТЦК та СП у Facebook.

За попередніми даними, причиною нападу стала спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію.

"Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку", - відзначається у повідомленні.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

 

 

Теги: #тцк #напад #львівщина

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