У ЄС дедалі більше підтримки отримують ідеї спільно фінансувати оборонні видатки

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У ЄС набувають популярності ідеї вдатися до спільного збору коштів, щоб забезпечити нарощування видатків на оборону, повідомляє в понеділок Bloomberg із посиланням на джерела.

"У ЄС набирають силу дискусії про те, як збільшити оборонні видатки, і фінансування спільними силами стає реалістичною перспективою для дедалі більшої кількості лідерів, заявили особи, знайомі з переговорами", - інформує агентство.

Очікується, що це питання обговорюватимуть на зустрічі європейських лідерів у Парижі.

Однак, зазначають офіційні особи, можливі плани щодо видатків на оборону не оприлюднять до парламентських виборів у ФРН 23 лютого, щоб не викликати суперечок завчасно - до голосування.

За даними агентства, зокрема в ЄС обговорюють пом'якшення регулювання, щоб країнам було простіше залучати позикові кошти. Інший варіант - перепрофілювати на потреби оборони наявні фонди, зокрема пов'язані з відновленням від наслідків пандемії коронавірусу.

Також точаться розмови про те, щоб невелика група країн, а не всі 27 держав ЄС, з метою уникнути довгих обговорень і мати більше свободи маневру сама створила б інструменти для залучення позик.

У Парижі в понеділок з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона збирається неформальна нарада керівників низки держав Європи щодо ситуації довкола України та питань європейської безпеки. У комюніке президентської канцелярії повідомляють, що це буде неформальна зустріч Макрона з главами урядів Великої Британії, Німеччини, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландів і Польщі, а також із головою Європейської ради Антоніу Коштою, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Агентство Bloomberg нагадує, що за його підрахунками, європейським країнам на розширення своїх збройних сил і на гарантування безпеки України може знадобитися $3,1 трлн протягом наступних десяти років. Крім того, раніше стало відомо, що, на думку плануючих органів НАТО, країнам альянсу потрібно витрачати на оборону 3,7% від ВВП, а не 2%, які передбачено зараз, причому цього показника дотримуються 23 із 32 членів НАТО.