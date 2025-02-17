У Львівській області напали на працівника ТЦК, завдали йому поранень

У місті Жовква Львівської області в понеділок, 17 лютого, було вчинено напад на працівника Львівського районного ТЦК та СП.

"Близько 11:30, військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом", - повідомляє пресслужба Львівського ОТЦК та СП у фейсбуці.

За попередніми даними, причиною нападу стала спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію.

"Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку", - відзначається у повідомленні.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.