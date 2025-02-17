Інтерфакс-Україна
Події
18:57 17.02.2025

Окупанти атакували дронами рятувальників у Костянтинівці на Донеччині, троє поранені

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Окупанти атакували дронами рятувальників у Костянтинівці на Донеччині, троє поранені
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Армія РФ атакувала дронами рятувальників, які доставляли воду жителям Костянтинівки (Донецька обл.), повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"За попередньою інформацією, ворог двічі атакував місто FPV-дронами. Перший удар прийшовся по автоцистерні з водою, а другий — по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам. Внаслідок другого удару поранення отримали ще три людини: двоє поліціянтів і керівник місцевої військової адміністрації", - йдеться і повідомлення в телеграм-каналі в понеділок.

Теги: #філашкін #костянтинівка #обстріли

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