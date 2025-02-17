Росіяни вивезли з окупованих територій України на навчання у школи Криму близько 4000 дітей – Лубінець

З тимчасово окупованих українських територій на навчання у школи ТОТ Криму були вивезені близько 4000 дітей, ще понад 800 дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей зараховані там до дитячих садків, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У реальності це не просто зміна школи чи садочка — це стирання ідентичності українських дітей, втілене в російських підручниках, виховних програмах, ідеологічному тиску", - підкреслив Лубінець у телеграм-каналі.

Він нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє РФ як агресору депортувати і примусово переміщувати українських дітей.

"Однак Росія, всупереч правилам ведення війни, діє за чітким механізмом, налагодженим ще з часів окупації Криму. Використовуючи вразливий стан батьків та інших законних представників дітей, окупанти часто обманом і залякуванням, позбавляють їх батьківських прав або ж вивозять українських дітей подалі від всього українського. Примусове переміщення та депортація Росією українських дітей — це не лише воєнний злочин, але й частина геноцидної політики РФ", - підкреслив омбудсман.