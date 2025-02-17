Інтерфакс-Україна
Події
18:11 17.02.2025

"Укренерго" планує у вівторок обмеження е/е для промспоживачів по 3 години зранку і ввечері

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"Укренерго" планує у вівторок обмеження е/е для промспоживачів по 3 години зранку і ввечері

НЕК "Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу по три години зранку та ввечері.

"Завтра, 18 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 6:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголосили в "Укренерго".

Крім того, у компанії зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

Теги: #укренерго #електроенергія

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